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Прирост числа тяжелобольных COVID-19 в Южной Корее достиг максимума

Прирост числа тяжелобольных COVID-19 в Южной Корее достиг максимума
Общество,  Фото:pixabay.com
В стране опасаются нехватки больничных коек

Суточный прирост тяжелобольных пациентов и погибших от COVID-19 Южной Корее достиг максимального уровня с начала пандемии - соответственно 647 и 56 человек. Об этом 28 ноября сообщило РИА Новости со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Отмечается, что в стране уже опасаются нехватки больничных коек. По состоянию на конец недели, 85,4% мест для больных с тяжёлым течением COVID-19 было занято. Власти и органы здравоохранения в экстренном режиме работают над снижением числа заболевающих, а также над повышением уровня вакцинации граждан. Хотя в стране уже привито более 80% населения.

За сутки в стране скончались 56 пациентов с коронавирусом, это тоже максимальное значение за указанный период с начала пандемии. Общее число погибших от COVID-19 достигло 3 548, уровень смертности составил 0,8 процента.

По сообщению РИА Новости, с 1 ноября правительство Южной Кореи ввело политику «Вместе с COVID-19», которая подразумевала снятие большинства ограничений к концу февраля, с учетом того, что более 80% населения страны вакцинированы. Южная Корея планировала перейти ко второму, более облегченному этапу в середине декабря, однако резкий рос новых больных коронавирусом поставил планы властей под угрозу.


коронавирус Южная Корея

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