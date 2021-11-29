В Бурятии продолжатся снегопады

В ближайшие три дня по республике ожидается умеренный снег



Синоптики прогнозируют снегопады, которые продолжатся в течении трех суток. По сообщению Гидрометцентра Бурятии, температура по республике минус 3-8 в дневные часы. Ночью от минус 6 до 21 градуса по Цельсию. В начале декабря возможны слабые метели, температура днем от – 5 – 10 градусов. Местами она прогреется до плюс двух. 2 декабря только на севере и юго-западе похолодает до минус 23-28 ночью. Днём сохранится тёплая погода, что, несомненно, радует жителей Бурятии.



Температура зимой 2021-2022 годов будет теплее обычного в Сибири, сообщается на сайте Росгидрометцентра. Синоптики с вероятностью 67-69 процентов делают прогноз, что температурный фон в целом за шесть месяцев холодного полугодия ожидается выше средних многолетних значений. То же самое ждет север Урала и Якутию. На остальной территории России температура будет около нормы.



Стоит отметить, что точность прогнозов Гидрометцентра касательно температурного режима на отопительный период за последние 20 лет составляет около 58-81 процентов.

