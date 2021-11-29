Мальчика назвали Тимуром
На прошлой неделе в Иволгинском районном отделе прошла государственная регистрация 600-го новорождённого с начала этого года. Им оказался мальчик, которому родители дали имя Тимур.
Малыш родился 20 ноября в семье Игоря и Аюны. Тимур – первенец молодой семьи.
Специалисты отдела поздравили родителей с пополнением и вручили первый документ гражданина Российской Федерации – свидетельство о рождении. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Иволгинском районе Бурятии родился 600-й малыш
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