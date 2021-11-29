 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 ноября

28 ноября

Популярное

Ансамбль из Улан-Удэ выиграл гран-при в Забайкалье

Ансамбль из Улан-Удэ выиграл гран-при в Забайкалье
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Завершился конкурс коллективов народных инструментов имени Н.П. Будашкина

В Забайкальском крае подведены итоги VII (XVI) международного конкурса оркестров и ансамблей народных инструментов имени Н.П. Будашкина. Проект впервые состоялся в онлайн-формате. В большинстве номинаций победу одержали коллективы из Забайкалья.

К проекту присоединились 447 участников оркестров и ансамблей из Читы, Карымского, Петровск-Забайкальского, Агинского, Краснокаменского, Сретенского, Нерчинского, Шилкинского, Борзинского районов Забайкальского края, а также из Бурятии, Хабаровского края, Белоруссии, Казахстана и Китая. В мастерстве музыкального исполнительства состязались учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств, а также преподаватели, ансамбли и оркестры учреждений среднего профессионального образования.

Участников оценивали педагоги и заслуженные деятели культуры и искусств из Забайкалья, Москвы и Владивостока. Председателем жюри стал преподаватель, профессор государственного института музыки имени А.Г. Шнитке Эдвард Маковский.

В номинации «Оркестры учащихся ДМШ, ДШИ» лауреатом I степени стал оркестр русских народных инструментов старших классов ЦДМШ имени Б.Г. Павликовской из Читы (руководитель - Ольга Андросова).

Среди ансамблей учащихся ДМШ, ДШИ (дуэты, трио, квартеты) лауреатом I степени стал дуэт «Балалайка & Баян» ДШИ №1 имени Н.П. Будашкина и ДШИ №3 из Читы (руководители – Сергей и Елена Первухины).

В номинации «Ансамбли учащихся ДМШ, ДШИ (от 5 до 12 человек)» обладателем гран-при стал образцовый ансамбль народных инструментов «Теремок» ДШИ №6 из Улан-Удэ (руководитель - Анна Шаренда). Лауреат I степени – фольклорный ансамбль «Ладушки» ДШИ №7 из Читы (руководитель – Елена Ханевская).

В категории «Ансамбли преподавателей» лауреатом I степени стал ансамбль русских народных инструментов преподавателей центральной музыкальной школы имени Б.Г. Павликовской из Читы (руководитель – Алексей Иванов).

Среди оркестров учреждений среднего профессионального образования» лауреатом I степени стал оркестр русских народных инструментов Забайкальского краевого училища искусств из Читы (руководитель – Александр Муравьев).

В номинации «Учитель и ученик» лауреатом I степени стал дуэт (домра, балалайка) ЦДМШ имени Б.Г. Павликовской из Читы (руководитель – Марина Мищенко, концертмейстер – Марина Школина).

Победу в зрительском голосовании одержал образцовый оркестр русских народных инструментов ДМШ из города Амурска (руководители – Ян и Варвара Артюшенко). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Улан-Удэ конкурс Забайкальский край народные инструменты ансамбль оркестр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии подведены итоги конкурса учителей эвенкийского
В Бурятии подведены итоги конкурса учителей эвенкийского
Общество, 29.11.2021
Среди победителей представители районов республики, гости из Якутии и Амурской области
В Улан-Удэ назвали лучших учителей бурятского языка
В Улан-Удэ назвали лучших учителей бурятского языка
Общество, 29.11.2021
В столице Бурятии завершился конкурс «Эрхим багша-2021»
В Гусиноозёрске сиротам вручили ключи от квартир
В Гусиноозёрске сиротам вручили ключи от квартир
Общество, 29.11.2021
Квартиры для сирот благоустроены и готовы к проживанию
Иркутский дзюдоист стал вторым на международном турнире
Иркутский дзюдоист стал вторым на международном турнире
Общество, 29.11.2021
Соревнования проходили в столице ОАЭ
Музыкант из Бурятии получил звание «Открытие года»
Музыкант из Бурятии получил звание «Открытие года»
Общество, 29.11.2021
Лудубу Очирову вручил приз Игорь Бутман
Шахматист из Бурятии отличился на гран-при ФИДЕ
Шахматист из Бурятии отличился на гран-при ФИДЕ
Общество, 29.11.2021
В двух круговых турнирах он завоевал золотую и серебряную медали
В Бурятии выбрали лучших глав поселений
В Бурятии выбрали лучших глав поселений
Общество, 29.11.2021
Победителей наградят 23 декабря
В Бурятии конкурс сонграйтеров выиграл читинец
В Бурятии конкурс сонграйтеров выиграл читинец
Общество, 29.11.2021
Проект «Откровенно» завершился концертом и награждением
В Бурятии состоялось борцовское первенство
В Бурятии состоялось борцовское первенство
Общество, 29.11.2021
В турнире приняли участие юниоры до 21 года
В Иркутской области появятся новые аэродромы и аэропорты
В Иркутской области появятся новые аэродромы и аэропорты
Общество, 29.11.2021
Посадочная площадка Усть-Илимска может получить статус аэродрома в 2022 году
Жительница Иволгинского района Бурятии пожаловалась на педиатра
Жительница Иволгинского района Бурятии пожаловалась на педиатра
Общество, 29.11.2021
Женщина провела в амбулатории села Сотниково пять часов
В Бурятии приготовили 4-миллиметровую буузу
В Бурятии приготовили 4-миллиметровую буузу
Общество, 29.11.2021
Рекорд поставила опытный повар
В Бурятии запретили новогодние хороводы
В Бурятии запретили новогодние хороводы
Общество, 29.11.2021
В правительстве республики объяснили, как пройдут школьные новогодние представления и ёлки
Армрестлер из Бурятии стал призёром первенства мира
Армрестлер из Бурятии стал призёром первенства мира
Общество, 29.11.2021
В Румынии проходят соревнования по армрестлингу и пара-армрестлингу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^