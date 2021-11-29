Ансамбль из Улан-Удэ выиграл гран-при в Забайкалье

Завершился конкурс коллективов народных инструментов имени Н.П. Будашкина



В Забайкальском крае подведены итоги VII (XVI) международного конкурса оркестров и ансамблей народных инструментов имени Н.П. Будашкина. Проект впервые состоялся в онлайн-формате. В большинстве номинаций победу одержали коллективы из Забайкалья.



К проекту присоединились 447 участников оркестров и ансамблей из Читы, Карымского, Петровск-Забайкальского, Агинского, Краснокаменского, Сретенского, Нерчинского, Шилкинского, Борзинского районов Забайкальского края, а также из Бурятии, Хабаровского края, Белоруссии, Казахстана и Китая. В мастерстве музыкального исполнительства состязались учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств, а также преподаватели, ансамбли и оркестры учреждений среднего профессионального образования.



Участников оценивали педагоги и заслуженные деятели культуры и искусств из Забайкалья, Москвы и Владивостока. Председателем жюри стал преподаватель, профессор государственного института музыки имени А.Г. Шнитке Эдвард Маковский.



В номинации «Оркестры учащихся ДМШ, ДШИ» лауреатом I степени стал оркестр русских народных инструментов старших классов ЦДМШ имени Б.Г. Павликовской из Читы (руководитель - Ольга Андросова).



Среди ансамблей учащихся ДМШ, ДШИ (дуэты, трио, квартеты) лауреатом I степени стал дуэт «Балалайка & Баян» ДШИ №1 имени Н.П. Будашкина и ДШИ №3 из Читы (руководители – Сергей и Елена Первухины).



В номинации «Ансамбли учащихся ДМШ, ДШИ (от 5 до 12 человек)» обладателем гран-при стал образцовый ансамбль народных инструментов «Теремок» ДШИ №6 из Улан-Удэ (руководитель - Анна Шаренда). Лауреат I степени – фольклорный ансамбль «Ладушки» ДШИ №7 из Читы (руководитель – Елена Ханевская).



В категории «Ансамбли преподавателей» лауреатом I степени стал ансамбль русских народных инструментов преподавателей центральной музыкальной школы имени Б.Г. Павликовской из Читы (руководитель – Алексей Иванов).



Среди оркестров учреждений среднего профессионального образования» лауреатом I степени стал оркестр русских народных инструментов Забайкальского краевого училища искусств из Читы (руководитель – Александр Муравьев).



В номинации «Учитель и ученик» лауреатом I степени стал дуэт (домра, балалайка) ЦДМШ имени Б.Г. Павликовской из Читы (руководитель – Марина Мищенко, концертмейстер – Марина Школина).



Победу в зрительском голосовании одержал образцовый оркестр русских народных инструментов ДМШ из города Амурска (руководители – Ян и Варвара Артюшенко). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

