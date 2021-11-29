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44000 миль пробежал бывший бурятский журналист в США и на Украине

44000 миль пробежал бывший бурятский журналист в США и на Украине
Общество,  Фото:pixabay.com
Андрей Васильев, бывший журналист БГТРК, пробежал три марафона

Бывший журналист ГТРК «Бурятия» Андрей Васильев участвует в марафонах по сбору средств для помощи нуждающимся людям. В этом году Андрей Васильев пробежал три марафона. Первый - LLFD Hot Run Marathon – был посвящён сбору средств для пожарных бригад Вашингтона, где живет выходец из Бурятии.

- Это был мой первый полумарафон, и я так его пробежал, что чуть легкие не выплюнул, - написал в своем аккаунте в соцсети Васильев.

Участники второго марафона, который пробежал Андрей, собрали деньги на поддержку детей, потерявших родителей в катастрофе 11 сентября.

- Они только заканчивают колледж и им очень нужны деньги. Третий марафон тоже, как и второй, посвящен Нью-Йорку. Не только потому что в США, а потому что в Украине. Это «Марафон, который никто не хочет бежать», - поделился выходец из Бурятии.

Этот пробег был основан в небольшом посёлке Нью-Йорк, что в Донецкой области. Цель пробега - напомнить о боевых действиях в Украине, так говорят его организаторы.

В общей сложности марафонец пробежал 44 тысячи миль.

Андрей Васильев родился и вырос в Улан-Удэ. Свою карьеру начал на БГТРК, был ведущим программы «Вести» на телеканале «Россия». Далее улан-удэнец уехал на Украину, где девять лет работал на главных телеканалах этой страны. А в 2012 году он переехал в США, где трудился в русской службе «Голоса Америки» (признано СМИ-иноагентом). Сейчас он независимый журналист, сотрудничающий с несколькими украинскими телеканалами.



спорт марафон

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