 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 ноября

28 ноября

Популярное

Лучники Забайкалья победили на всероссийских соревнованиях

Лучники Забайкалья победили на всероссийских соревнованиях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спортсмены завоевали 12 медалей

В городе Великие Луки Псковской области 26 ноября завершились всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». Турнир проводился среди спортсменов 2002-2004 и 2005-2008 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 32 регионов страны.

По итогам соревнований команда Забайкалья одержала победу по медальному зачёту, завоевав 4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали. Об этом сообщает краевая федерация по стрельбе из лука.

Индивидуальные соревнования

Классический лук юниоры
3 место – Баир Т.

Классический лук юниорки
1 место – Виктория Н.

Блочный лук юниоры
2 место – Даба Ц.

Классический лук юноши
2 место – Билик Б.
3 место – Владислав Д.

Классический лук девушки
3 место – Жаргалма Д.

Блочный лук девушки
1 место – Софья А.

Командные соревнования

Классический лук юниорки
2 место – Туяна Б., Ирина Д., Виктория Н.

Блочный лук юниорки
2 место – Анна В., Ирина Н., Дарья П.

Классический лук юноши
1 место – Владислав Д., Сандан Л., Батор Ш.

Классический лук девушки
1 место – Алтана Г., Бальжин Д., Жаргалма Д.

Блочный лук юноши
3 место – Баир Д., Даниил К., Дмитрий Н.

Эти соревнования являются одним из основных стартов в формировании сборной команды России на 2022 год. Победители станут основными кандидатами во включение в сборный молодёжный состав страны.
стрельба из лука Забайкальский край спорт всероссийские соревнования

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выбрали лучших глав поселений
В Бурятии выбрали лучших глав поселений
Общество, 29.11.2021
Победителей наградят 23 декабря
В Бурятии конкурс сонграйтеров выиграл читинец
В Бурятии конкурс сонграйтеров выиграл читинец
Общество, 29.11.2021
Проект «Откровенно» завершился концертом и награждением
В Бурятии состоялось борцовское первенство
В Бурятии состоялось борцовское первенство
Общество, 29.11.2021
В турнире приняли участие юниоры до 21 года
В Иркутской области появятся новые аэродромы и аэропорты
В Иркутской области появятся новые аэродромы и аэропорты
Общество, 29.11.2021
Посадочная площадка Усть-Илимска может получить статус аэродрома в 2022 году
Жительница Иволгинского района Бурятии пожаловалась на педиатра
Жительница Иволгинского района Бурятии пожаловалась на педиатра
Общество, 29.11.2021
Женщина провела в амбулатории села Сотниково пять часов
В Бурятии запретили новогодние хороводы
В Бурятии запретили новогодние хороводы
Общество, 29.11.2021
В правительстве республики объяснили, как пройдут школьные новогодние представления и ёлки
Армрестлер из Бурятии стал призёром первенства мира
Армрестлер из Бурятии стал призёром первенства мира
Общество, 29.11.2021
В Румынии проходят соревнования по армрестлингу и пара-армрестлингу
Главную ёлку Улан-Удэ соберут из сосен с противопожарных просек
Главную ёлку Улан-Удэ соберут из сосен с противопожарных просек
Общество, 29.11.2021
Проредят деревья, выросшие на месте пожара на Аршане
Российский гроссмейстер поборется за звание чемпиона мира
Российский гроссмейстер поборется за звание чемпиона мира
Общество, 29.11.2021
26 ноября в Дубае стартовали первые матчи за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном
Прирост числа тяжелобольных COVID-19 в Южной Корее достиг максимума
Прирост числа тяжелобольных COVID-19 в Южной Корее достиг максимума
Общество, 29.11.2021
В стране опасаются нехватки больничных коек
В Тунке создан совет общественности района
В Тунке создан совет общественности района
Общество, 29.11.2021
Его председателем стала местная предпринимательница
В Бурятии найдена самая маленькая школа с одним учеником
В Бурятии найдена самая маленькая школа с одним учеником
Общество, 29.11.2021
Год назад в этой же школе обучались два ученика
44000 миль пробежал бывший бурятский журналист в США и на Украине
44000 миль пробежал бывший бурятский журналист в США и на Украине
Общество, 29.11.2021
Андрей Васильев, бывший журналист БГТРК, пробежал три марафона
В Бурятии декабрь начнётся с пасмурной погоды
В Бурятии декабрь начнётся с пасмурной погоды
Общество, 29.11.2021
Местами ожидаются слабые метели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^