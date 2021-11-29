Лучники Забайкалья победили на всероссийских соревнованиях

Спортсмены завоевали 12 медалей



В городе Великие Луки Псковской области 26 ноября завершились всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». Турнир проводился среди спортсменов 2002-2004 и 2005-2008 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 32 регионов страны.



По итогам соревнований команда Забайкалья одержала победу по медальному зачёту, завоевав 4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали. Об этом сообщает краевая федерация по стрельбе из лука.



Индивидуальные соревнования



Классический лук юниоры

3 место – Баир Т.



Классический лук юниорки

1 место – Виктория Н.



Блочный лук юниоры

2 место – Даба Ц.



Классический лук юноши

2 место – Билик Б.

3 место – Владислав Д.



Классический лук девушки

3 место – Жаргалма Д.



Блочный лук девушки

1 место – Софья А.



Командные соревнования



Классический лук юниорки

2 место – Туяна Б., Ирина Д., Виктория Н.



Блочный лук юниорки

2 место – Анна В., Ирина Н., Дарья П.



Классический лук юноши

1 место – Владислав Д., Сандан Л., Батор Ш.



Классический лук девушки

1 место – Алтана Г., Бальжин Д., Жаргалма Д.



Блочный лук юноши

3 место – Баир Д., Даниил К., Дмитрий Н.



Эти соревнования являются одним из основных стартов в формировании сборной команды России на 2022 год. Победители станут основными кандидатами во включение в сборный молодёжный состав страны.