Спортсмены завоевали 12 медалей
В городе Великие Луки Псковской области 26 ноября завершились всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России». Турнир проводился среди спортсменов 2002-2004 и 2005-2008 годов рождения. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 32 регионов страны.
По итогам соревнований команда Забайкалья одержала победу по медальному зачёту, завоевав 4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали. Об этом сообщает краевая федерация по стрельбе из лука.
Индивидуальные соревнования
Классический лук юниоры
3 место – Баир Т.
Классический лук юниорки
1 место – Виктория Н.
Блочный лук юниоры
2 место – Даба Ц.
Классический лук юноши
2 место – Билик Б.
3 место – Владислав Д.
Классический лук девушки
3 место – Жаргалма Д.
Блочный лук девушки
1 место – Софья А.
Командные соревнования
Классический лук юниорки
2 место – Туяна Б., Ирина Д., Виктория Н.
Блочный лук юниорки
2 место – Анна В., Ирина Н., Дарья П.
Классический лук юноши
1 место – Владислав Д., Сандан Л., Батор Ш.
Классический лук девушки
1 место – Алтана Г., Бальжин Д., Жаргалма Д.
Блочный лук юноши
3 место – Баир Д., Даниил К., Дмитрий Н.
Эти соревнования являются одним из основных стартов в формировании сборной команды России на 2022 год. Победители станут основными кандидатами во включение в сборный молодёжный состав страны.
Лучники Забайкалья победили на всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
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