В Бурятии конкурс сонграйтеров выиграл читинец

Проект «Откровенно» завершился концертом и награждением



С 21 по 26 ноября в Улан-Удэ впервые прошёл проект для молодых сонграйтеров «Откровенно». Мероприятие проводилось для музыкантов, которые сами пишут и исполняют свои песни.



Проект включал в себя концерты московских, местных групп и конкурс для сонграйтеров. Также в рамках проекта прошли мастерская для местных музыкантов, презентация мини-альбома и творческая встреча.



26 ноября прошёл заключительный день «Откровенно». В первой части концерта выступили участники конкурса на лучшую песню, победители прослушивания: Fisheva, Слава Свинобой, Осман Омаров и Garry Anderson. Финалистов наградили дипломами. Победителем конкурса стал певец из Читы Garry Anderson, солист группы «SVMSARA». Он получит главный приз конкурса — запись трека на профессиональной студии и распространение песни на стриминговых площадках.



Проект завершил концертом хип-хоп дуэта из Москвы, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

