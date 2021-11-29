В Бурятии конкурс сонграйтеров выиграл читинец

Проект «Откровенно» завершился концертом и награждением
С 21 по 26 ноября в Улан-Удэ впервые прошёл проект для молодых сонграйтеров «Откровенно». Мероприятие проводилось для музыкантов, которые сами пишут и исполняют свои песни.
Проект включал в себя концерты московских, местных групп и конкурс для сонграйтеров. Также в рамках проекта прошли мастерская для местных музыкантов, презентация мини-альбома и творческая встреча.
26 ноября прошёл заключительный день «Откровенно». В первой части концерта выступили участники конкурса на лучшую песню, победители прослушивания: Fisheva, Слава Свинобой, Осман Омаров и Garry Anderson. Финалистов наградили дипломами. Победителем конкурса стал певец из Читы Garry Anderson, солист группы «SVMSARA». Он получит главный приз конкурса — запись трека на профессиональной студии и распространение песни на стриминговых площадках.
Проект завершил концертом хип-хоп дуэта из Москвы, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
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