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В Бурятии выставили на всеобщее обозрение должников

В Бурятии выставили на всеобщее обозрение должников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коммунальщики вывесили огромный баннер с адресами должников

В Закаменске повесили на доме баннер с адресами задолжавших за коммунальные услуги. Сумма задолженности жителей улицы Юбилейная превышает 100 тысяч рублей. Владельцы 30 квартир этой улицы должны коммунальщикам от 472 тысяч рублей до 46 тысяч. Не отстает от Юбилейной улица имени Крупской, где просроченные платежи составляют также от 400 тысяч рублей.

- Никогда не видела такой масштабной работы с должниками. Не поленились коммунальщики, денег не пожалели - распечатали огромный баннер, повесили между вторым и третьим этажами. А адреса тех, кто оплатил - потом замазали белым. Опять же надо приехать, подняться, замазать. Прям впечатлило, - написала в социальной сети журналист, общественница Карина Пронина.

По её словам, уровень безработицы в Бурятии - один из самых высоких в России. Пользователи соцсети возмущаются:

- А если кто работу потерял? Вот к стрессу безденежья еще и позор.
- Можно делать ставки, когда появятся придворовые позорные столбы.
- У нас в подъезде висит такая бумажка с 10 должниками, один долг большой, остальные все меньше 10 000 руб.

Если в Улан-Удэ горожане стараются вовремя заплатить долги по коммуналке, имея постоянную работу, то в отдалённом районе его жители вынуждены выживать на мизерную зарплату, которая идёт на продукты и товары первой необходимости.
долги

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