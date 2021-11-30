Стартовал приём заявок для участия
С 4 по 8 января 2022 года в столице Бурятии пройдёт 16-й международный турнир по мини-футболу (футзалу) «Кубок города Улан-Удэ». Соревнования состоятся в физкультурно-спортивном комплексе.
К участию допускаются команды футбольных и мини-футбольных клубов, сборные команды вузов, футбольные команды предприятий и прочих организаций. В составе команд могут играть мужчины 2006 года рождения и старше. Традиционно в турнире примут участие не только спортсмены-любители, но и профессионалы, выступающие за национальные сборные.
Соревнования проводятся в два этапа: групповой и финальный. Финальный этап пройдёт по системе плей-офф. Обслуживать матчи будут представители судейской коллегии АМФР – судьи Суперлиги.
Команда, занявшее первое место, награждается переходящим кубком турнира. Кроме этого, победители и призёры, получат командные призы, дипломы и медали. По итогам финального этапа будут определены лучшие игроки в шести номинациях. Об этом сообщает ассоциация любительского футбола РБ.
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В Улан-Удэ разыграют кубок города по мини-футболу
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