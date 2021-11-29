 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 ноября

28 ноября

Популярное

Иркутский дзюдоист стал вторым на международном турнире

Иркутский дзюдоист стал вторым на международном турнире
Общество,  Фото:пресс-служба IJF
Соревнования проходили в столице ОАЭ

Спортсмен Иркутской области, мастер спорта международного класса Рамазан Абдулаев занял второе место на международном турнире по дзюдо «Большой шлем», который с 26 по 28 ноября проходил в Абу-Даби в ОАЭ. Он выступал в весовой категории до 60 килограммов.

В начале чемпион России 2021 года Рамазан Абдулаев выиграл у дзюдоистов из Монголии и Украины. В полуфинале Рамазан оказался сильнее шестикратного бронзового призёра турниров мировой серии, француза Седрика Револя.

В финале соперником Рамазана Абдулаева стал лидер мирового рейтинга, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, представитель Тайбэя Юнг Вей Янг. Рамазан за несколько секунд до гонга пропустил бросок с колен и времени отыграть «ваза-ари» уже не осталось. Бронзовые медали в весе до 60 килограммов завоевали Седрик Револь (Франция) и Самуэль Холл (Великобритания).

Напомним, Рамазан Абдулаев тренируется в иркутском спортивном клубе «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых. Он является победителем первенства Европы по дзюдо 2019 года, бронзовым призёром первенства мира, призёром кубков Европы, неоднократным призёром турниров «Большой шлем» этого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
дзюдо спорт международный турнир Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутский дзюдоист стал вторым на международном турнире
Иркутский дзюдоист стал вторым на международном турнире
Общество, 29.11.2021
Соревнования проходили в столице ОАЭ
Музыкант из Бурятии получил звание «Открытие года»
Музыкант из Бурятии получил звание «Открытие года»
Общество, 29.11.2021
Лудубу Очирову вручил приз Игорь Бутман
Шахматист из Бурятии отличился на гран-при ФИДЕ
Шахматист из Бурятии отличился на гран-при ФИДЕ
Общество, 29.11.2021
В двух круговых турнирах он завоевал золотую и серебряную медали
В Бурятии выбрали лучших глав поселений
В Бурятии выбрали лучших глав поселений
Общество, 29.11.2021
Победителей наградят 23 декабря
В Бурятии конкурс сонграйтеров выиграл читинец
В Бурятии конкурс сонграйтеров выиграл читинец
Общество, 29.11.2021
Проект «Откровенно» завершился концертом и награждением
В Бурятии состоялось борцовское первенство
В Бурятии состоялось борцовское первенство
Общество, 29.11.2021
В турнире приняли участие юниоры до 21 года
В Иркутской области появятся новые аэродромы и аэропорты
В Иркутской области появятся новые аэродромы и аэропорты
Общество, 29.11.2021
Посадочная площадка Усть-Илимска может получить статус аэродрома в 2022 году
Жительница Иволгинского района Бурятии пожаловалась на педиатра
Жительница Иволгинского района Бурятии пожаловалась на педиатра
Общество, 29.11.2021
Женщина провела в амбулатории села Сотниково пять часов
В Бурятии приготовили 4-миллиметровую буузу
В Бурятии приготовили 4-миллиметровую буузу
Общество, 29.11.2021
Рекорд поставила опытный повар
В Бурятии запретили новогодние хороводы
В Бурятии запретили новогодние хороводы
Общество, 29.11.2021
В правительстве республики объяснили, как пройдут школьные новогодние представления и ёлки
Армрестлер из Бурятии стал призёром первенства мира
Армрестлер из Бурятии стал призёром первенства мира
Общество, 29.11.2021
В Румынии проходят соревнования по армрестлингу и пара-армрестлингу
Главную ёлку Улан-Удэ соберут из сосен с противопожарных просек
Главную ёлку Улан-Удэ соберут из сосен с противопожарных просек
Общество, 29.11.2021
Проредят деревья, выросшие на месте пожара на Аршане
Российский гроссмейстер поборется за звание чемпиона мира
Российский гроссмейстер поборется за звание чемпиона мира
Общество, 29.11.2021
26 ноября в Дубае стартовали первые матчи за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном
Прирост числа тяжелобольных COVID-19 в Южной Корее достиг максимума
Прирост числа тяжелобольных COVID-19 в Южной Корее достиг максимума
Общество, 29.11.2021
В стране опасаются нехватки больничных коек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^