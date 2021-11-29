Иркутский дзюдоист стал вторым на международном турнире

Соревнования проходили в столице ОАЭ



Спортсмен Иркутской области, мастер спорта международного класса Рамазан Абдулаев занял второе место на международном турнире по дзюдо «Большой шлем», который с 26 по 28 ноября проходил в Абу-Даби в ОАЭ. Он выступал в весовой категории до 60 килограммов.



В начале чемпион России 2021 года Рамазан Абдулаев выиграл у дзюдоистов из Монголии и Украины. В полуфинале Рамазан оказался сильнее шестикратного бронзового призёра турниров мировой серии, француза Седрика Револя.



В финале соперником Рамазана Абдулаева стал лидер мирового рейтинга, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, представитель Тайбэя Юнг Вей Янг. Рамазан за несколько секунд до гонга пропустил бросок с колен и времени отыграть «ваза-ари» уже не осталось. Бронзовые медали в весе до 60 килограммов завоевали Седрик Револь (Франция) и Самуэль Холл (Великобритания).



Напомним, Рамазан Абдулаев тренируется в иркутском спортивном клубе «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых. Он является победителем первенства Европы по дзюдо 2019 года, бронзовым призёром первенства мира, призёром кубков Европы, неоднократным призёром турниров «Большой шлем» этого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

