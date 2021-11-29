Соревнования проходили в столице ОАЭ
Спортсмен Иркутской области, мастер спорта международного класса Рамазан Абдулаев занял второе место на международном турнире по дзюдо «Большой шлем», который с 26 по 28 ноября проходил в Абу-Даби в ОАЭ. Он выступал в весовой категории до 60 килограммов.
В начале чемпион России 2021 года Рамазан Абдулаев выиграл у дзюдоистов из Монголии и Украины. В полуфинале Рамазан оказался сильнее шестикратного бронзового призёра турниров мировой серии, француза Седрика Револя.
В финале соперником Рамазана Абдулаева стал лидер мирового рейтинга, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, представитель Тайбэя Юнг Вей Янг. Рамазан за несколько секунд до гонга пропустил бросок с колен и времени отыграть «ваза-ари» уже не осталось. Бронзовые медали в весе до 60 килограммов завоевали Седрик Револь (Франция) и Самуэль Холл (Великобритания).
Напомним, Рамазан Абдулаев тренируется в иркутском спортивном клубе «Мори» под руководством Эргаша и Фотеха Махмадбековых. Он является победителем первенства Европы по дзюдо 2019 года, бронзовым призёром первенства мира, призёром кубков Европы, неоднократным призёром турниров «Большой шлем» этого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутский дзюдоист стал вторым на международном турнире
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования проходили в столице ОАЭ
Лудубу Очирову вручил приз Игорь Бутман
В двух круговых турнирах он завоевал золотую и серебряную медали
Победителей наградят 23 декабря
Спортсмены завоевали 12 медалей
Проект «Откровенно» завершился концертом и награждением
В турнире приняли участие юниоры до 21 года
Посадочная площадка Усть-Илимска может получить статус аэродрома в 2022 году
Женщина провела в амбулатории села Сотниково пять часов
Рекорд поставила опытный повар
В правительстве республики объяснили, как пройдут школьные новогодние представления и ёлки
В Румынии проходят соревнования по армрестлингу и пара-армрестлингу
Проредят деревья, выросшие на месте пожара на Аршане
26 ноября в Дубае стартовали первые матчи за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном
В стране опасаются нехватки больничных коек