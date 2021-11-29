Добровольцы не получили выплаты после тушения пожаров в Якутии

Более 4000 добровольцев так и не получили положенные им выплаты



Деньги были выделены, но 4402 жителя Якутии, которые тушили лесные пожары, ждут оплату своей работы от министерства финансов России. Долг перед добровольцами составляет 184,4 млн рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.



- Остаток оплаты местному населению 184,4 млн рублей будет выплачен в первоочередном порядке при поступлении федеральных средств из резервного фонда правительства Российской Федерации. Проект распоряжения о выплате по кредиторской задолженности сейчас находится на согласовании в министерстве финансов Российской Федерации, — отметил главный лесничий Якутии Сергей Сивцев.



По его словам, выплаты люди должны были получить ещё до 1 ноября, но деньги до сих пор не поступили в республику. Ситуация находится на личном контроле главы республики Айсена Николаева, добавили в минприроды Якутии.

