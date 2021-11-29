Шахматист из Бурятии отличился на гран-при ФИДЕ

В двух круговых турнирах он завоевал золотую и серебряную медали



Состоялась онлайн-серия международного турнира «Гран-при ФИДЕ». Она прошла на платформе Tornelo среди юношей и девушек от 9 до 18 лет. Гран-при состоял из двух круговых турниров.



Бурятский шахматист Эрдэм Х. выступал в возрастной группе до 14 лет. Первоначально планировалось, что здесь выступят 14 спортсменов, однако в открывающем туре приняли участие 10 шахматистов. В первом турнире Эрдэм ни разу не уступил своим соперникам, выиграв шесть партий и три встречи свёл в ничью. Набрав 7,5 очков он занял первое место. Ровно на одно очко от него отстали спортсмен из Китая и два шахматиста Индии.



Во втором турнире выбыл слабейший спортсмен первого старта. В этот раз Эрдэм начал играть очень уверенно, одержав победу в пяти партиях подряд. Затем он уступил два матча соперникам из Китая и Индии, но в заключительном поединке набрал в итоге 6 очков. Столько же очков было у шахматиста из Индии, но по итогам личной встречи победителем стал индус. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.

