В двух круговых турнирах он завоевал золотую и серебряную медали
Состоялась онлайн-серия международного турнира «Гран-при ФИДЕ». Она прошла на платформе Tornelo среди юношей и девушек от 9 до 18 лет. Гран-при состоял из двух круговых турниров.
Бурятский шахматист Эрдэм Х. выступал в возрастной группе до 14 лет. Первоначально планировалось, что здесь выступят 14 спортсменов, однако в открывающем туре приняли участие 10 шахматистов. В первом турнире Эрдэм ни разу не уступил своим соперникам, выиграв шесть партий и три встречи свёл в ничью. Набрав 7,5 очков он занял первое место. Ровно на одно очко от него отстали спортсмен из Китая и два шахматиста Индии.
Во втором турнире выбыл слабейший спортсмен первого старта. В этот раз Эрдэм начал играть очень уверенно, одержав победу в пяти партиях подряд. Затем он уступил два матча соперникам из Китая и Индии, но в заключительном поединке набрал в итоге 6 очков. Столько же очков было у шахматиста из Индии, но по итогам личной встречи победителем стал индус. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.
Шахматист из Бурятии отличился на гран-при ФИДЕ
Общество, Фото:
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