В Монголии открылся 49-й центр русского языка

Недалеко от границы с Россией активно изучают русский язык



В Монголии открылся 49-й центр русского языка. Представители посольства России подарили учебную и художественную литературу школе, которая находится недалеко от границы с Бурятией. Сомон Ханх Хубсугульского аймака находится очень далеко от Улан-Батора и туда сложная дорога. Он расположен на берегу озера Хубсугула, в 30 км от границы КПП Монды.



- Директор школы Жаргалмаа багша сама приехала в Улан-Батор. В ее сомоне жителей насчитывается около 2,5 тысяч, в школе учится 640 учеников. С туристическим целями и на рыбалку приезжают в Ханх, в основном, жители Иркутской области и Бурятии. Ежегодно, в марте организуется праздник льда и снега, а также Хубсугульская рыбалка Иркутских СМИ, - сообщает в социальной сети советник посольства России в Монголии Амгалан Базархандаев.



По его словам, дети и даже взрослые хотят учить русский язык, и школа нуждается в учебной и художественной литературе, а также методических пособиях.



- Иркутяне, земляки, коллеги по СМИ давайте вместе поможем самой близкой к Иркутску школе. Соберётесь на праздники, на рыбалку, захватите с собой коробку книг, пособий, дети и учителя будут очень рады! Мы с директором школы договорились о том, что на базе школы создадим русскую библиотеку для всего сомона, - обращается к землякам советник.

