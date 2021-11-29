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В Бурятии школьника, спасшего мальчика из полыньи, наградили телефоном

В Бурятии школьника, спасшего мальчика из полыньи, наградили телефоном
Общество,  Фото:администрация Селенгинского района
Глава Селенгинского района вручил ценный подарок юному герою за спасение ребёнка

26 ноября глава Селенгинского района Станислав Гармаев посетил школу в селе Гусиное Озеро, где живёт семиклассник Никита, спасший провалившегося под лёд мальчика. Глава района вручил Никите почётную грамоту «за бдительность и проявленное мужество при спасении утопающего» и ценный подарок – телефон Xiaomi Redmi 9A. Также Станислав Гармаев поблагодарил руководство школы и родителей подростка за достойное воспитание.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 14 ноября на местной реке Цаган-Гол. Никита пошёл днём кататься на самокате на льду реки. На его глазах под воду ушёл третьеклассник. Не раздумывая, Никита бросился на помощь ребёнку. Сперва он протянул пику, но перепуганный мальчик случайно её выбросил. Тогда подросток вытащил мальчика на лёд руками.

Сам подросток рассказал, что о выборе будущей профессии ещё не думал, однако, возможно, свяжет свою судьбу со спасением людей.

- В школе у нас проводятся инструктажи, как нужно вести себя на льду, если кто провалился, близко не подходить, лечь на лёд, протянуть палку…Палки не было, я протянул руку… - рассказал юный спаситель.

За героический поступок Главное управление МЧС России по Бурятии будет ходатайствовать о награждении Никиты ведомственной медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».


школьники спасение

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