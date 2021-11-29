В Бурятии школьника, спасшего мальчика из полыньи, наградили телефоном

- В школе у нас проводятся инструктажи, как нужно вести себя на льду, если кто провалился, близко не подходить, лечь на лёд, протянуть палку…Палки не было, я протянул руку… - рассказал юный спаситель.





За героический поступок Главное управление МЧС России по Бурятии будет ходатайствовать о награждении Никиты ведомственной медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах».

