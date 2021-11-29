В областном центре сохранилось много мест, которые могли бы стать базой для создания музея
В Иркутске обсуждают создание музея Русской Америки. Участниками круглого стола по этой теме стали политики, историки и краеведы.
– С середины 18 века наш город стал основной базой промыслового освоения островов Тихого океана и Аляски. Именно здесь зародилось само понятие «Русская Америка. Мы выступаем за создание дома-музея. Убеждён, что совместными усилиями, при поддержке общественности и, конечно, правительства региона нам это удастся, - заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.
На круглом столе отметили, что в областном центре сохранилось много памятников и мест, которые могли бы стать базой для создания музея Русской Америки. В ограде Знаменского монастыря находится надгробие над могилой Георгия Шелихова. Сохранились особняки иркутских купцов, каменное здание конторы Российско-Американской компании, Американские казармы, духовная семинария, где учились аляскинские миссионеры. Десятки иркутских храмов были построены купцами – участниками тихоокеанских вояжей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске может появиться музей Русской Америки
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