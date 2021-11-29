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В Улан-Удэ почтили память милиционера, спасшего парня ценой своей жизни

В Улан-Удэ почтили память милиционера, спасшего парня ценой своей жизни
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Шагдар Мункуев оттолкнул молодого человека и принял удар на себя

В Улан-Удэ личный состав батальона вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии почтил минутой молчания память своего коллеги Шагдара Мункуева.


Дважды кавалер ордена Мужества, прапорщик милиции Шагдар Мункуев погиб 16 лет назад, спася ценой своей жизни молодого человека от наезда автомобиля.

Вечером 27 ноября 2005 года в посёлке Загорск патруль вневедомственной охраны оказывал помощь молодым людям, у которых заглох автомобиль. В это время на дороге внезапно показалась машина, которая приближалась на большой скорости. Оценив ситуацию, Шагдар Мункуев резко оттолкнул одного из парней в сторону от проезжей части, но сам уйти от удара машины не успел. В результате наезда прапорщик милиции получил смертельную травму и скончался в машине скорой помощи.

В январе 2020 года в республиканской кадетской школе-интернате открыли Парту героя с размещённой на ней информацией о прапорщике милиции Шагдаре Мункуеве.


Справка:

Шагдар Мункуев родился в 1968 году в селе Гунда Еравнинского района. В 1996 году поступил на службу милиционером группы задержания отдела вневедомственной охраны при ОВД Железнодорожного района Улан-Удэ. За время службы Шагдар Мункуев был дважды награжден орденом Мужества. В 1999 году – за обезвреживание и задержание вооружённого преступника, в 2005 – уже посмертно.
Росгвардия

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