В Улан-Удэ почтили память милиционера, спасшего парня ценой своей жизни

В Улан-Удэ личный состав батальона вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии почтил минутой молчания память своего коллеги Шагдара Мункуева.







В январе 2020 года в республиканской кадетской школе-интернате открыли Парту героя с размещённой на ней информацией о прапорщике милиции Шагдаре Мункуеве.





Дважды кавалер ордена Мужества, прапорщик милиции Шагдар Мункуев погиб 16 лет назад, спася ценой своей жизни молодого человека от наезда автомобиля.Вечером 27 ноября 2005 года в посёлке Загорск патруль вневедомственной охраны оказывал помощь молодым людям, у которых заглох автомобиль. В это время на дороге внезапно показалась машина, которая приближалась на большой скорости. Оценив ситуацию, Шагдар Мункуев резко оттолкнул одного из парней в сторону от проезжей части, но сам уйти от удара машины не успел. В результате наезда прапорщик милиции получил смертельную травму и скончался в машине скорой помощи.Шагдар Мункуев родился в 1968 году в селе Гунда Еравнинского района. В 1996 году поступил на службу милиционером группы задержания отдела вневедомственной охраны при ОВД Железнодорожного района Улан-Удэ. За время службы Шагдар Мункуев был дважды награжден орденом Мужества. В 1999 году – за обезвреживание и задержание вооружённого преступника, в 2005 – уже посмертно.