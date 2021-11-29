В столице Бурятии завершился конкурс «Эрхим багша-2021»
26 ноября в Улан-Удэ состоялось закрытие в формате онлайн городского конкурса учителей бурятского языка «Эрхим багша». В мероприятии приняли участие восемь учителей школ города.
Звание «Лучший учитель бурятского языка» получила учительница бурятского языка СОШ №35 Ханда Нимаева. Второе место заняла Туяна Балданова из СОШ №17. Третье место досталось Дариме Дашинимаевой из СОШ №64.
Участников, членов жюри и организаторов поздравили с окончанием конкурса. Победителю и призёрам пожелали успешного участия в региональном этапе «Эрхим багша-2021». Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ назвали лучших учителей бурятского языка
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