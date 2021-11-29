В дацанах республики начался большой молебен Зула хурал
В понедельник в дацанах Бурятии стартовал основной день Зула хурала. Ламы сегодня, 29 ноября будут читать молебны в течение всего дня до позднего вечера.
- Зула хурал посвящён основоположнику линии Гелуг Чже Цзонхаве, который в 1419 году ушёл в Паринирвану. Через год последователи Цзонхавы в ознаменование этого события в местности Цонка, где родился, жил и откуда ушёл в Паринирвану Великий Учитель, стали возжигать лампадки – зула, - сообщает пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.
Зажжённых лампадок было так много в местности Цонка, что на северо-востоке Тибета, что их свет озарил всю округу. Именно поэтому Зула хурал называют ещё Праздником тысячи лампад. В этот день принято начитывать «Мигзэм» - молитву, которую написал Чже Цзонхава для своего учителя, а тот сказал, что она должна быть посвящена самому Цзонхаве. В дальнейшем великая молитва «Мигзэм» стала мантрой Чже Цхонхавы.
Впервые Зула хурал стали отмечать через год после ухода Богдо Цзонхавы в Паринирвану — в 1420 году, тогда его ученики в память об Учителе начали возжигать лампадки (зула) в знак того, чтобы его путь озарился светом. Считается, что масло в лампадах равно океану, а зажжённый огонь, подносимый всем Буддам, Бодхисаттвам и хранителям, «освещает мир трёх тысяч мирозданий, устраняя страдания и рассеивая мрак». Поднося зула – мы подносим свет, поясняют верующие. Буддисты верят, что подношение света кармически воздействует на создание условий для рассеивания мрака неведения и развития мудрости. В этот день также принято возжигать зула или свечи дома перед алтарем.
Праздник тысячи лампад начался в Бурятии
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