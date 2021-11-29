В новой поликлинике в Тарбагатае завершают внутреннюю отделку

Сдать в эксплуатацию новое здание поликлиники планируют к концу года.



- Выходим на завершающую линию. Сейчас с главным врачом Тарбагатайской центральной районной больницы уточнили расположение точек подачи медицинских газов, начинаем устанавливать систему. Ведётся монтаж сигнализации пожаротушения и безопасности, внутреннюю отделку планируем завершить в течение недели, - рассказал прораб Жамсаран Цырендоржиев.







Центральная районная поликлиника в Тарбагатае сейчас расположена в ветхом здании 1928 года постройки и не отвечает современным требованиям. Новую поликлинику на 200 посещений в сутки начали строить в 2020 году. Здание площадью более 4500 кв м состоит из трёх блоков. В поликлинике будут располагаться терапевтический, педиатрический, хирургический, гинекологический, физиотерапевтический блоки, а также скорая и неотложная помощь, стоматология, будут вести приём узкие специалисты. Численность персонала составит 114 человек.









Строительная готовность новой поликлиники в райцентре Тарбагатайского района – 90%. Общестроительные работы полностью выполнены, завершено благоустройство территории. На заключительном этапе внутренние отделочные работы, сообщили в пресс-службе управления капитального строительства правительства Бурятии.По новому оборудованию для поликлиники заключено 35 контрактов. Всё оборудование уже закуплено, ожидается поставка и монтаж.- Новая поликлиника будет оснащена по всем современным стандартам. С нетерпением ждем открытия поликлиники, очень надеемся, что уже в этом году переедем в новое здание, - отмечает главный врач Тарбагатайской центральной районной больницы Александр Мацкевич.