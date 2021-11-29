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За сутки коронавирус выявили у 230 жителей Бурятии

За сутки коронавирус выявили у 230 жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражения превысило отметку в 69,5 тысяч

По данным управления Роспотребнадзора в Бурятии, на утро 29 ноября зарегистрировано 69 543 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Из них 47% (32 302) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 230 больных. В последние дни этот показатель держится примерно на одной отметке. Так, если накануне зафиксировали 230 новых заражённых, до этого их было 236, днём ранее 231, до этого 229, 231.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 189 человек обследовали по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

С начала пандемии выздоровели от ковида 62 615 человек, в том числе 186 за прошедшие сутки.

Скончались за сутки восемь больных коронавирусом, семь из них были старше 65 лет.

С начала пандемии от коронавируса скончались 2 176 жителей Бурятии.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1556 коек: занято – 1258, свободно 298 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,8%.
В стационарах получают лечение 1258 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 130 пациентов, из них старше 65 лет – 75. На ИВЛ –84 пациента, из которых них старше 65 –51.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3494 человек.

Всего в республику поступило 506 572 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Завершили первичную вакцинацию 384 827 человек. Повторную вакцинацию начали 49 513 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сняли важные коронавирусные запреты. С 1 декабря будет возобновлена деятельность банкетных залов и ночных клубов. Также предприятиям общепита разрешили работать всю ночь. Так что новогодние корпоративы, в отличие от прошлого года, состоятся.
коронавирус профилактика

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