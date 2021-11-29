За сутки коронавирус выявили у 230 жителей Бурятии

Суточный прирост составил 230 больных . В последние дни этот показатель держится примерно на одной отметке. Так, если накануне зафиксировали 230 новых заражённых, до этого их было 236, днём ранее 231, до этого 229, 231.

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