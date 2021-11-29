В Бурятии обсудили антикоррупционные стандарты госслужащего

Совещание состоялось на минувшей неделе
23 ноября в Главном управлении МЧС России по Бурятии состоялось выступление представителя прокуратуры республики по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.
- Основной темой встречи стали антикоррупционные стандарты поведения государственного служащего, соблюдение требований антикоррупционного законодательства в части урегулирования конфликта интересов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Обсуждались типичные ошибки, допускаемые при предоставлении справок о доходах и имущественном положении должностных лиц. Прокуроры привели примеры из своей практики.
Вопрос решался в судебном порядке
Совещание состоялось на минувшей неделе
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