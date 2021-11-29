Жителя Бурятии отправили в колонию за сбор конопли

Собранную «травку» он хранил у себя



Житель села Курумкан Курумканского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства.



В суде установлено, что в сентябре ранее судимый мужчина во дворе заброшенного дома собрал части наркотикосодержащего растения конопля, которые хранил при себе. Сельчанина задержали чотрудники полиции.



Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

