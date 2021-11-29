Собранную «травку» он хранил у себя
Житель села Курумкан Курумканского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства.
В суде установлено, что в сентябре ранее судимый мужчина во дворе заброшенного дома собрал части наркотикосодержащего растения конопля, которые хранил при себе. Сельчанина задержали чотрудники полиции.
Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии отправили в колонию за сбор конопли
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