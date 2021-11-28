Жители Бурятии предпочитают переезжать в Москву, Питер и Краснодар

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

С начала года уехали в другие регионы России 1683 человека



Миграционный отток населения за январь – сентябрь 2021 года составил 1245 человек. В республику прибыло 9878 и выбыло 11123 человека. Об этом сообщает Бурятстат.



- Основная часть мигрантов (96,4 %) перемещалась в пределах Российской Федерации. В границах республики совершено 66,9 % перемещений. Прирост населения сложился в 3 муниципальных образованиях и был наиболее высоким в Тарбагатайском (39,2 чел. на 1000 населения) и Иволгинском (35,8 чел.) районах. Заметный отток населения наблюдался из Кижингинского (-21,2 чел. на 1000 населения) и Хоринского (-18,4 чел.) районов. Миграционный отток из районов республики, приравненных к Крайнему Северу, составил 4,1 человека на 1000 населения, - уточнили в ведомстве.



В общем объёме миграционных потоков удельный вес межрегиональной миграции составил 29,5 %. Уехали в другие регионы России 1683 человека.



- В результате миграционного обмена наибольший отток наблюдался в регионы Центрального федерального округа – 517 человек, в том числе в Московскую область – 325 и в г. Москву – 75 человек; в регионы Северо-Западного федерального округа – 419 человек, в том числе в Ленинградскую область – 164 и в г. Санкт-Петербург – 153 человека; в регионы Южного федерального округа – 385 человек, в том числе в Краснодарский край – 279 человек, - перечислили здесь.



По ДФО миграционное сальдо Бурятии было положительным, прирост составил 71 человек.



- Население республики пополнилось, в основном, за счёт мигрантов из Забайкальского края – на 414 человек. Наибольший отток населения сложился с Республикой Саха (Якутия) – 106 и Хабаровским краем – 98 человек, - сообщили в Бурятстате.



Доля международной миграции в общем миграционном потоке составила 3,6 %.



За счёт международной миграции население республики выросло на 438 человек: из зарубежных стран прибыло 1372 и выбыло 934 человека. Прирост населения происходил преимущественно за счёт миграционного обмена с Арменией – 98, Киргизией – 83 и Таджикистаном – 82 человека.



