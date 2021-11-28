Житель Иркутской области получил 7 лет колонии за убийство жены

Преступление произошло во время застолья
В Железногорске-Илимском в Иркутской области суд вынес приговор 44-летнему мужчине. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшей.
В июне 2015 года мужчина в ходе распития спиртных напитков со своей сожительницей стал искать в квартире свои документы и деньги. Решив, что их спрятала его гражданская жена, мужчина стал выяснять отношения, избив потерпевшую до смерти.
- По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Однако в ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве органов внутренних дел, мужчина скрылся от сотрудников полиции. В 2020 году мужчина пришёл в следственный отдел с явкой с повинной, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Приговором суда мужчина признан виновным. C учётом мнения гособвинения ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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Общество, Фото:
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