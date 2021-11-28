Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд
В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Краснокаменска, обвиняемой в убийстве.
По данным следствия, 17 августа 2021 года в Краснокаменске пьяная обвиняемая убила 43-летнего мужчину.
Преступление было совершено во время застолья. Горожанка пришла в гости к бывшему супругу. Затем они поссорились, и женщина ножом нанесла мужчине не менее 25 ударов ножом в различные части тела. Мужчина скончался на месте.
- Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение грабежа и разбоя. По статье об убийстве женщине грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
В Забайкалье женщина убила бывшего мужа
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