В Забайкалье женщина убила бывшего мужа

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд



В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Краснокаменска, обвиняемой в убийстве.



По данным следствия, 17 августа 2021 года в Краснокаменске пьяная обвиняемая убила 43-летнего мужчину.



Преступление было совершено во время застолья. Горожанка пришла в гости к бывшему супругу. Затем они поссорились, и женщина ножом нанесла мужчине не менее 25 ударов ножом в различные части тела. Мужчина скончался на месте.



- Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Ранее обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение грабежа и разбоя. По статье об убийстве женщине грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

