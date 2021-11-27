По всей республике проходит акция «Тонкий лёд»
В Бурятии активно устанавливают запрещающие знаки и развешивают информационные баннеры с предупреждением о тонком льде. Так, недавно были размещены баннеры на автодороге Гусиноозёрск - Улан-Удэ около села Тохой, а также при въезде на озеро Щучье.
- На озере Гусиное продолжается ледообразование, очень высок риск отрыва льда от берега, поэтому не стоит рисковать своей жизнью, - обратился руководитель Селенгинского инспекторского участка Центра ГИМС Андрей Смирнов.
В республике сейчас проходит профилактическая акция «Тонкий лёд».
- По всей Бурятии инспекторы ГИМС совместно с представителями муниципальных образований, сотрудниками полиции, спасателями ВОСВОД, волонтёрами общественных организаций - «Молодёжка ОФН» и студенческим корпусом спасателей проводят усиленное информирование населения об опасностях тонкого льда. Участники акции патрулируют береговые линии водоемов, разъясняют гражданам меры безопасности. В общеобразовательных учреждениях проводятся профилактические занятия. Поскольку в период ледостава риск возникновения происшествий, связанных с провалом людей и техники под лёд, очень высокий, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии на въезде на «Щучку» установили баннеры
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