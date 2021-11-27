В Бурятии на въезде на «Щучку» установили баннеры

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

По всей республике проходит акция «Тонкий лёд»



В Бурятии активно устанавливают запрещающие знаки и развешивают информационные баннеры с предупреждением о тонком льде. Так, недавно были размещены баннеры на автодороге Гусиноозёрск - Улан-Удэ около села Тохой, а также при въезде на озеро Щучье.



- На озере Гусиное продолжается ледообразование, очень высок риск отрыва льда от берега, поэтому не стоит рисковать своей жизнью, - обратился руководитель Селенгинского инспекторского участка Центра ГИМС Андрей Смирнов.



В республике сейчас проходит профилактическая акция «Тонкий лёд».



- По всей Бурятии инспекторы ГИМС совместно с представителями муниципальных образований, сотрудниками полиции, спасателями ВОСВОД, волонтёрами общественных организаций - «Молодёжка ОФН» и студенческим корпусом спасателей проводят усиленное информирование населения об опасностях тонкого льда. Участники акции патрулируют береговые линии водоемов, разъясняют гражданам меры безопасности. В общеобразовательных учреждениях проводятся профилактические занятия. Поскольку в период ледостава риск возникновения происшествий, связанных с провалом людей и техники под лёд, очень высокий, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

