В Улан-Удэ представили спектакль «Старший сын»

В спектакле сыграли студенты театрального отделения Колледжа искусств. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



На малой сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева показали спектакль «Старший сын» (0+) по пьесе Александра Вампилова. Роли исполнили студенты второго-третьего курсов специальности «Театральное творчество» Колледжа искусств имени Чайковского. Режиссёр – Айгуль Буянова.



Смешная и грустная история, написанная в 1967 году, по-прежнему интересна в XXI веке. Спектакль помогает разобраться в тонкостях эмоциональной сферы человека, раскрыть сущность семейных ценностей.



«Старший сын» - одна из самых известных пьес Александра Вампилова. Именно она была впервые поставлена на театральных подмостках и принесла драматургу популярность.



Премьера спектакля от Колледжа искусств с огромным успехом состоялась в апреле 2021 года в рамках фестиваля «ART-NEXT 2021» и 90-летнего юбилея Колледжа. Спектакль получил высокую оценку кинорежиссёра, сценариста, киноактрисы Натальи Бондарчук. Также он был высоко оценён и.о. ректора Академии хорового искусства Попова, профессором Московской консерватории Александром Соловьёвым



Студенты и преподаватели театрального отделения вновь порадовали улан-удэнцев спектаклем.





