Событие приурочено 50-летию его профессиональной деятельности и выходу автобиографической книги
1 декабря в Национальной библиотеке Бурятии пройдёт творческий вечер Батора Цыденовича Цыбенова, посвящённый 50-летию его профессиональной деятельности и выходу автобиографической книги
Бессменный голос радио Бурятии знакомый не одному поколению. Он единственный бурятский диктор, обучавшийся у легендарного Юрия Левитана во Всесоюзном институте повышения квалификации работников радио и телевидения. В период работы на ГТРК был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Помимо этого, Батор Цыбенов заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Бурятской АССР и народный артист Бурятии.
Свыше 100 советских и российских художественных фильмов озвучены и дублированы на бурятский язык Батором Цыденовичем. В их числе были знаменитые кинокартины «Любовь и голуби», «Мужики», «Белые росы», «Возвращение резидента», а также ленты бурятских мастеров кино «Пеня табунщика», «Горький Можжевельник», «Золотой дом», «Три солнца», «Пора таежного подснежника» и другие.
Для присутствующих на вечере выступят известные бурятские певцы-вокалисты Зоригто Тогочиев, Чингис Раднаев, Билигма Ринчинова, Дондоксырэн Бутидай, Бадма-Ханда Аюшеева, Баиржаб Дамбиев, Мэдэгма Доржиева.
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В Улан-Удэ пройдёт творческий вечер «голоса радио» Батора Цыбенова
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