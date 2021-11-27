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В Улан-Удэ пройдёт творческий вечер «голоса радио» Батора Цыбенова

В Улан-Удэ пройдёт творческий вечер «голоса радио» Батора Цыбенова
Общество,  Фото:ГТРК "Бурятия"
Событие приурочено 50-летию его профессиональной деятельности и выходу автобиографической книги

1 декабря в Национальной библиотеке Бурятии пройдёт творческий вечер Батора Цыденовича Цыбенова, посвящённый 50-летию его профессиональной деятельности и выходу автобиографической книги

Бессменный голос радио Бурятии знакомый не одному поколению. Он единственный бурятский диктор, обучавшийся у легендарного Юрия Левитана во Всесоюзном институте повышения квалификации работников радио и телевидения. В период работы на ГТРК был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Помимо этого, Батор Цыбенов заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Бурятской АССР и народный артист Бурятии.

Свыше 100 советских и российских художественных фильмов озвучены и дублированы на бурятский язык Батором Цыденовичем. В их числе были знаменитые кинокартины «Любовь и голуби», «Мужики», «Белые росы», «Возвращение резидента», а также ленты бурятских мастеров кино «Пеня табунщика», «Горький Можжевельник», «Золотой дом», «Три солнца», «Пора таежного подснежника» и другие.

Для присутствующих на вечере выступят известные бурятские певцы-вокалисты Зоригто Тогочиев, Чингис Раднаев, Билигма Ринчинова, Дондоксырэн Бутидай, Бадма-Ханда Аюшеева, Баиржаб Дамбиев, Мэдэгма Доржиева.


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радио творческий вечер

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