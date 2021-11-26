Модель из Бурятии снялась в рекламе Dior

Съёмки с участием Гертруды Сагдеевой прошли в Афинах
Модель из Бурятии Гертруда Сагдеева снялась в рекламе Dior. Девушка представляла стильные светлые образы. Съёмки проходили в греческом городе Афинах.
- Атмосферная прогулка по улицам Афин после наступления темноты. Эффекты светотени добавляют загадочности образам, одновременно определяя контрасты и сходства между часто древнегреческими отсылками коллекции и современным городским пейзажем, - так подписали фотографии на официальной странице Dior.
Сама Гертруда не стала комментировать съёмку, а лишь скромно разместила у себя на странице опубликованные снимки. В комментариях её подписчики восторгаются получившимися кадрами: «Это очень красиво!», «Молодчина», «Я всегда знала, что все съёмки мировых брендов твои! Горжусь!». Также много комментариев в виде различных смайликов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Гертруда Сагдеева ранее уже снималась для известных брендов. В ноябре 2019 года она снялась в рекламе Dolce&Gabbana
. Фотография с изображением Гертруды опубликована на официальной странице итальянского дома моды в Instagram.
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