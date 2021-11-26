В Бурятии проходит конкурс-ярмарка семейского сала

В Тарбагатае жюри пробует на вкус деревенское сало. Самое вкусное станет победителем



В районном ДК в Тарбагайском районе Бурятии начался долгожданный конкурс-ярмарка «Тарбагатайского сала не бывает мало». О нём было заявлено заранее районным отделом культуры.



Сегодня, 26 ноября начался сбор участников, и состоялось открытие конкурса.



Ещё в 2013 году «Байкал Daily» сообщало, что планируется проводить фестиваль семейского сала. По мнению властей, это мероприятие могло бы помочь развитию района – вместо добычи полезных ископаемых.



- Со следующего года в Тарбагатае планируем проводить фестиваль семейского сала: свежего, копчёного, солёного, с чесноком и без. Для этого нужно наладить производство собственного зерна и продавать его со скидками, чтобы люди в стайке могли держать три кабана, одного себе, две головы – на продажу. Близость к городу, наличие федеральной трассы, железной дороги, сохраненные традиции крестьянского труда, трудолюбие местных жителей – здесь есть все перспективы для развития органического сельского хозяйства. Район может получить развитие за его счет, а не за счет добычи молибдена, - говорил на сельскохозяйственной ярмарке в Тарбагатайском районе в 2013 году депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарев.



Конкурс проходит по номинациям: самое вкусное сало, приготовленное по традиционным рецептам, лучший рецепт засолки, самый необычный рецепт и самая оригинальная поделка из сала.



Районный праздник проводится с целью возрождения, сохранения и развития народных традиций в русской кухне, популяризации любимого народного деликатеса, выявления и поощрения лучших народных мастеров-авторов оригинальных рецептов и блюд из сала и т.д.







