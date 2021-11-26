В Улан-Удэ выбрали лучшие молодые семьи

В фестивале приняли участие 18 семей



В столице Бурятии прошёл городской фестиваль молодых семей, посвящённый 355-летию Улан-Удэ. В фестивале приняли участие 18 семей. Лучшими молодыми семьями стали семьи Аюрзанайн, Викулиных, Гыргеновых, Дармаевых, Башиновых и Казанцевых.



-Хочется отметить, что за последние четыре года обеспечено жильём 53 молодые семьи. На эти цели было выделено более 88 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Наши клубы молодых семей и некоммерческие организации оказывают социально-психологическую помощь и правовую поддержку молодым семьям, - отметила заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.



Победители фестиваля награждены дипломами и подарочными сертификатами, сообщили в мэрии.







