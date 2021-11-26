Награждение состоялась в отделе полиции
В отделе МВД России по Тайшетскому району в Иркутской области наградили двух неравнодушных местных жительниц.
Так, в августе девочка написала 13-летней подруге, что её силой удерживает в доме незнакомый мужчина. Мать девочки, получившей сообщение, тут же обратилась в полицию. В итоге полицейские в кратчайшие сроки вызволили несовершеннолетнюю пленницу из квартиры местного жителя. К слову, задержанный был ранее судим за тяжкие преступления.
Также признательность выразили жительнице Бирюсинска Елене, которая не оставила в беде маленького ребёнка. Летом, проезжая по улицам города, она заметила мальчика. Малыш был совсем один и плакал. Родителей дошкольника рядом не было. Елена успокоила его, после чего обратилась в полицию. Благодаря этому малыш был доставлен домой.
- Начальник отдела полиции Олег Кравченко наградил женщин благодарственными письмами и вручил им памятные подарки, – сообщило ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области наградили женщин, которые помогли детям
Общество, Фото:
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