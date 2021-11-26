Зато перед Новым годом появятся рейсы в Пхукет
Жители Бурятии могут отправиться в путешествие в страну улыбок уже в декабре. Самостоятельно можно улететь прямым рейсом в популярный курорт Таиланда – Пхукет. Рейсы будет выполнять авиакомпания S7 Airlines.
- С 20 декабря 2021 года авиакомпания начинает выполнять регулярный прямой рейс на остров Пхукет из Улан-Удэ. Рейсы в Пхукет будут выполняться по понедельникам еженедельно. Стоимость авиаперелета Улан-Удэ-Пхукет-Улан-Удэ от 50 919 рублей. Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте авиакомпании, - отмечают в аэропорту «Байкал».
Пока авиаперелёты в основном предлагаются, как самостоятельные путешествия без помощи турагентства. В такой поездке турист сам подбирает и покупает авиабилет, гостиницу, развлекательные программы.
В то же время одно из улан-удэнских турагентств сообщило о том, что после 20 декабря стартуют рейсы Улан-Удэ — Бангкок. Впрочем, информацию официально не подтвердили.
- Пока рейсы только в Пхукет, - прокомментировал «Байкал-Daily» гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Впрочем, жители Бурятии смогут улететь напрямую в Бангкок через Иркутск. Полёты будут выполнять с 20 декабря.
Кроме Таиланда, из Иркутска можно уехать на пляжи Египта. Для туристов с сертификатом о вакцинации в этой стране действуют особые правила въезда: путешественников освобождают от сдачи ПЦР-тестов на границе. Стоимость путёвок начинается от 48 тысяч рублей. На райские Мальдивские острова можно улететь только из Москвы, здесь цена отдыха превышает 100 тысяч рублей.
Среди уже известных направлений появилась страна Латинской Америки – Венесуэла, где туристов ждут экскурсии, занятия по виндсёрфингу и удивительная природа джунглей. ⠀⠀
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В Улан-Удэ не подтвердили запуск рейсов в Бангкок
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