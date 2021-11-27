Волейболисты Бурятии выиграли чемпионат студенческой лиги

В соревнованиях приняли участие команды восточных регионов



Чемпионат восточной конференции «Студенческой волейбольной лиги» среди мужских команд прошёл в городе Красноярск с 18 по 21 ноября. Победителем соревнований стала сборная Бурятского госуниверситета, сообщает ССК «Байкальские волки».



- Соперники были хорошо подготовлены, со всеми было интересно играть. Самая сложная игра, на мой взгляд, была с командой СибГУ – единственная команда Красноярска, с которой мы встречаемся не в первый раз. Мотивация была особенно сильная, как у нас, так и у них. И в итоге мы одержали победу со счётом 3:2 по партиям, - рассказал один из членов команды Константин Лесников.



Чемпионат проходил на базе Сибирского университета имени М.Ф. Решетнёва. В финальной серии игр приняли участие 6 команд.

