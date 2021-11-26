В Улан-Удэ концерт популярного стендап-комика отменили во второй раз

Павел Дедищев известен своими стендап выступлениями на канале ТНТ в рамках шоу Stand-up. Также он частый гость популярных проектов YouTube-канала Labelcom. Считается один из самых успешных и ярких представителей жанра современных комедийных выступлений.







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30 ноября, во вторник, в Улан-Удэ должен был приехать со своим концертом популярный стендап-комик Павел Дедищев.Павел Дедищев ранее уже планировал приехать в Бурятию в начале января 2021 года. Тогда концерт сорвался из-за невысоких продаж билетов. Повторный рывок комик хотел сделать накануне уходящего года, но за неделю до мероприятия стало известно об его отмене.-Такая ситуация, 30 ноября никак не получится провести концерт, Роспотребнадзор не дал добро на проведение концерта. Сильно старались – не получилось, - рассказал в своём обращении Павел Дедищев.Новая дата концерта пока предварительно запланирована на 5 января. Организаторы и сам Павел надеются, что мероприятие всё-таки состоится, и любители жанра стендап увидят артиста.-Короновирусные меры. Павел очень хочет приехать, ему уже самому неудобно перед улан-удэнцами, что никак не получается приехать, - сообщили «Байкал-Daily» в организации комиков «Стендап в Улан-Удэ».