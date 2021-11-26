В Улан-Удэ вновь заговорили о платной парковке на площади Советов

Сейчас парковку на главной площади города на весь забивают чиновники
В Улан-Удэ подняли вопрос необходимости платных парковок на площади Советов. Инициативу прозвучала 25 ноября на заседании комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета депутатов.
По подсчётам, количество парковочных мест на площади составляет около 800. При этом многочисленные чиновники и работники местных предпринимателей занимают парковку своими машинами с утра и на весь день. Человек, приехавший днём по делам в центр, зачастую не может припарковать машину.
- С утра приезжают служащие, ставят свои машины и посетители не могут припарковаться и в итоге ставят свои машины в запрещённых местах. Либо мы убеждаем коллег чаще пользоваться общественным транспортом, либо мы двигаемся по пути внедрения платных парковок. Начинать как раз нужно будет с площади Советов. Мы прорабатывали вопрос по платным парковкам, - отметил депутат Сергей Бурдиков.
С каждым годом водителей в городе становится всё больше, а число парковочных мест не увеличивается. Депутат Беликто Цыбиков отметил, что крайне необходимо строительство новых парковок и закладывание соответствующей статьи расходов в бюджет.
- Наши жители-водители заложники на данный момент, нет парковочных мест, вынуждены парковаться там, где приходится. Необходимо прямо сейчас задуматься о строительстве многоуровневой парковки. В своё время был проект и эскиз строительства подземной парковки, хороший был проект, но, конечно, средств у нас нет. Была разработана проектно-сметная документация, но проект так и не оживили. В центральной части у нас предстоит реконструкция и какие-то дома пойдут под аварийный снос. В этом месте нужно рассматривать строительство многоуровневой парковки, иначе эта проблема так и будет нарастать. Это надо прямо сейчас решать. Сейчас мы будем прокладывать сети к центральной части города. Мы уже опаздываем, и жители так и будут парковаться там, где запрещено. Оштрафуем одного – припаркуется другой. Поэтому надо сделать «дорожную карту», иначе в дальнейшем проблема будет нарастать, и мы уже ничего не сможем сделать, – заявил Цыбиков.
Отметим, вопрос платных парковок тянется в Улан-Удэ то в активном, то в вялотекущем обсуждении, уже 10 лет. Ещё в 2012 году власти города возвестили о некоем плане благоустройства новых автостоянок в самых загруженных частях города. Тогдашний мэр Геннадий Гайдаев даже отдал конкретное распоряжение на внедрение платных парковок на площади Советов администрации Советского района и комбинату по благоустройству.
Однако уже в следующем году разработанный проект администрацией города о создании и использовании платных парковок в городе не был одобрен прокуратурой. Проект закрыли.
С 2015 года вновь начали рассматривать возможность введения платных парковок на всей центральной территории города – от площади Советов до Гостиных рядов. «Конечно, это не самая популярная мера, но один из выходов разгрузки центра города», - говорил Константин Мошковский, в то время занимавший пост замруководителя администрации по вопросам городского хозяйства.
Позже даже было подсчитано, что оснастить центр Улан-Удэ платными парковки обойдётся в 21 млн рублей. Планировалось, что половину этой сумму выделят по линии минтранса Бурятии. Однако тогдашний мэр Улан-Удэ Александр Голков заявил, что парковки - это не первоочередная проблема города, и проект был заморожен.
В Улан-Удэ вновь заговорили о платной парковке на площади Советов
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