Военные ликвидировали условных террористов
В преддверии начала нового учебного года в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, состоялись комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.
Подразделения антитеррора выполнили нормативы по оперативному выводу техники, бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун», специальных автомобилей на базе УАЗ и подразделений усиления в заданные районы. Отрабатывались действия по блокированию и ликвидации групп условных террористов, попытавшихся осуществить захват военных объектов. К мероприятиям также привлекались военнослужащие подразделений военной полиции, которые выполняли задачи по задержанию и конвоированию «нарушителей».
- В ходе динамической части комплексной тренировки личный состав групп блокирования и усиления в условиях сложной тактической обстановки выполнил порядок действий при отражении попыток проникновения условных террористов на военные объекты. Военнослужащими были также отработаны вопросы эвакуации условно раненых, проведения инженерной разведки при выдвижении в район сосредоточения и проведения разминирования взрывных устройств, установленных условными террористами, выполнили мероприятия РХБ разведки районов выполнения задач, в том числе с применением специальной аппаратуры и техники, - сообщает пресс-служба ВВО.
К участию было привлечено более 150 человек, задействовано свыше 10 единиц боевой и специальной техники.
В Бурятии проверили готовность подразделений антитеррора
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