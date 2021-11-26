Монголия празднует День независимости

В этот день присягу гражданина приняли 16-летние юноши и девушки



Сегодня Монголия отмечает 97-ю годовщину провозглашения Монгольской Народной Республики и принятия первой конституции страны. Согласно закону «О всеобщих праздниках и знаменательных датах» 26 ноября объявлено национальным праздником и отмечается как День независимости.



По случаю праздника президент У. Хурэлсух, спикер парламента Г. Занданшатар и премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ возложили цветы к памятнику основателю современного монгольского государства, вождю Народной революции Дамдины Сухэ-Батору и отдали дань уважения памятнику Чингисхана. В церемонии возложения цветов приняли участие члены парламента, правительства и общественность.



Традиционно в этот день в доме правительства состоялась церемония принесения присяги гражданина для юношей и девушек, достигших 16-летнего возраста. Церемония принятия присяги на верность и получения гражданства Монголии проходила одновременно по всей стране. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

