Республика среди 33 регионов, где будет развиваться новое направление в сфере культуры
Бурятия в числе 33 регионов, которые вошли в программу развития нового направления в сфере культуры – создание школ креативных индустрий. Радостной новостью поделилась в социальной сети министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.
- Был объявлен конкурс среди регионов России. Заявка от Бурятии на создание школы креативных индустрий была поддержана Министерством культуры России. В 2022 году мы получим из федерального бюджета 41 миллион 500 тысяч рублей, - прокомментировала очередное федеральное вливание в сферу культуры министр.
Она отметила, что не обойдется и без республиканского софинансирования. На базе Колледжа искусств им. П.И. Чайковского появится центр опережающего дополнительного образования в сфере культуры и искусств по развитию креативных индустрий «Байкал – ART», где планируется организовать пять студий: звукорежиссуры и звукового дизайна, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D графики, дизайна и электронной музыки.
- Концепция создания такой школы предполагает не только обучение наших детей и педагогов, а организацию пространства для создания модного, востребованного и конкурентоспособного арт-продукта, от идеи до реализации. Мы очень рады, что наша республика станет одним из первых субъектов, в которой появится школа креативных индустрий, - отметила Соёлма Дагаева.
В Бурятии будут созданы школы креативных индустрий
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Рейтинг популярной литературы составлен на основе обезличенных данных абонентов МегаФона в Бурятии, использующих сервис «МегаФон Книги» c начала 2021 года
Невеста была в гидрокостюме, праздничном наряде и в фате
Строительные работы фельдшерско-акушерского пункта завершены
У хори-бурят и якутских хоро — общие родовые корни
Встречу останавливали несколько раз
Добросовестные налогоплательщики помогут детям, уплатив местные налоги
Автобусы вмещают более ста пассажиров
Женщина более 20 лет ухаживает за прикованным к постели мужем
Премьера нового спектакля растрогала зрительный зал
На сегодня занято 80% ковидных коек
Министру здравоохранения республики было внесено прокурорское представление
В дело вмешалась прокуратура
Павел Душкин ушёл из жизни в прошлом году
Новая площадка предназначена для детей и молодёжи с ограниченными возможностям здоровья
Заявки на конкурс принимаются по 12 декабря