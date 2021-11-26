В Бурятии будут созданы школы креативных индустрий

Республика среди 33 регионов, где будет развиваться новое направление в сфере культуры



Бурятия в числе 33 регионов, которые вошли в программу развития нового направления в сфере культуры – создание школ креативных индустрий. Радостной новостью поделилась в социальной сети министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.



- Был объявлен конкурс среди регионов России. Заявка от Бурятии на создание школы креативных индустрий была поддержана Министерством культуры России. В 2022 году мы получим из федерального бюджета 41 миллион 500 тысяч рублей, - прокомментировала очередное федеральное вливание в сферу культуры министр.



Она отметила, что не обойдется и без республиканского софинансирования. На базе Колледжа искусств им. П.И. Чайковского появится центр опережающего дополнительного образования в сфере культуры и искусств по развитию креативных индустрий «Байкал – ART», где планируется организовать пять студий: звукорежиссуры и звукового дизайна, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D графики, дизайна и электронной музыки.



- Концепция создания такой школы предполагает не только обучение наших детей и педагогов, а организацию пространства для создания модного, востребованного и конкурентоспособного арт-продукта, от идеи до реализации. Мы очень рады, что наша республика станет одним из первых субъектов, в которой появится школа креативных индустрий, - отметила Соёлма Дагаева.

