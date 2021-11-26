Психология или любовь: Какие жанры выбирают читатели Бурятии

Рейтинг популярной литературы составлен на основе обезличенных данных абонентов МегаФона в Бурятии, использующих сервис «МегаФон Книги» c начала 2021 года



В разрезе жанров жители республики отдают предпочтение современным романам, ироническим детективам и боевому фэнтези. При этом в Бурятии больше любят читать, а не слушать – на аудиоформат приходится лишь пятая часть скачанных в этом году книг.



Самыми же читаемыми произведениями с начала года стали сочинения по психологии и личностному росту. Лидер рейтинга – «Подсознание может всё!» Джона Кехо (16+), на втором месте – «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки (16+), а третье поделили «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех» Хэла Элрода (16+) и произведение Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» (16+).



Среди любителей чтения в Бурятии есть и безусловные лидеры. Так на счету чемпиона по скачиванию книг порядка 150 произведений по саморазвитию и психологии, исторических детективов и любовных романов. Интересно, что этот книгочей одинаково любит и читать, и слушать произведения: половина из скачанной им литературы приходится на аудиоформат.



На втором месте со 130 книгами – любитель современных любовных романов. А на третьем – почитатель фэнтези: из более 100 скачанных им произведений все относятся к этому жанру.



В течение года самым активными месяцами у любителей чтения стали январь с новогодними выходными и июнь – на летних каникулах большой популярностью пользовались детская и школьная литература. За эти два месяца читатели Бурятии скачали почти половину годового объёма книг.

