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Фридайверы сыграли подводную свадьбу на Байкале

Фридайверы сыграли подводную свадьбу на Байкале
Общество,  Фото:@bugaibaikal
Невеста была в гидрокостюме, праздничном наряде и в фате

Пара фридайверов из Иркутской области Дмитрий и Наталья сыграли подводную свадьбу на озере Байкал. Мероприятие проходило в Листвянке в середине ноября.

Радостный день с молодожёнами разделили их друзья – любители зимнего плавания. Среди них был руководитель Центра плавания на открытой воде в Листвянке Baikal Open Swim Андрей Бугай, который специально для этого события приобрёл ярко-жёлтый именной гидрокостюм.



По словам невесты, о подводной свадьбе они давно мечтали. Однако были опасения из-за возможной непогоды на Байкале. Поэтому было решено провести традиционную часть церемонии на суше – в ресторане, с гостями, свадебным платьем, а также подводную. Последнюю планировали сделать летом, поскольку зимой короткий световой день, но «Не тут-то было. Празднуем уже третью неделю», - шутит Наталья.



На невесту поверх гидрокостюма свадебный наряд не налез, поэтому она выбрала свободный сарафан, а голову украшала фата. Её подружки также нарядились в сарафаны поверх гидрокостюмов.

- Поверх моего гидрика толщиной 9 мм свадебное платье не налезло, надела один из своих сарафанов, попросторнее. На суше так смешно выглядит... а в воде вроде красиво. Правда, фата всё время отлетала, и терялась в глубинах. И ещё я от волнения забыла лепестки роз в воду кинуть - девочки тут же решили, что в следующий раз посыплем, - написала Наталья на своей странице в Instagram.

Байкал порадовал молодожёнов спокойной гладью и солнцем. Планировалось, что фридайверы будут кружить хоровод под водой, но всё пошло не по плану.



- Как давай все кружиться, у кого юбка отлетела, у кого на сколько дыхания хватило, кто на какой глубине - в общем, репетировать надо. Поныряв, часть группы отправилась вплавь до Шаман-камня. Мы с Димой тоже хотели, но к этому моменту как раз нормально разнырялись. Покачались на волнах и пошли в баню, – написала Наталья.

Празднование завершилось приготовлением шашлыка и праздничным тортом.


Байкал свадьба фридайвинг

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