Строительные работы фельдшерско-акушерского пункта завершены
Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Иркилик Прибайкальского района Бурятии вскоре распахнет свои двери для пациентов. Строительные работы уже давно завершены. На данный момент Прибайкальская центральная районная больница ведёт процесс по получению санитарно-эпидемиологического заключения от управления Роспотребнадзора по Бурятии, далее следует этап прохождения лицензирования. Если документация будет готова в срок, ФАП откроется в начале декабр, сообщили в минздраве Бурятии.
– Это действительно долгожданный ФАП для населения села Иркилик. Во-первых, очень удобное расположение самого здания – ФАП построен в шаговой доступности от детского сада, где дети смогут проходить медицинский осмотр и вакцинацию по национальному календарю. Люди смогут обращаться не только за врачебной помощью к фельдшеру, но и проходить диспансеризацию, углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19, получить необходимые справки. ФАП, несомненно, разгрузит и работу терапевта районной больницы, - рассказал главный врач Прибайкальской ЦРБ Зоригто Жамбалов.
Кроме того, в фельдшерско-акушерском пункте будут наблюдаться пациенты с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, будет проводиться диспансерное наблюдение больных с хроническими заболеваниями, забор крови.
Строительство ФАПа в селе Иркилик проводится в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Также в Прибайкальском районе ожидается завершение строительства врачебной амбулатории в поселке Итанца.
В Бурятии откроется долгожданный фельдшерский пункт в селе Иркилик
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