Школьники-краеведы из Якутии посетили Хоринский район Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

У хори-бурят и якутских хоро — общие родовые корни



Якутские школьники приехали в Хоринский район из села Хоро, которое находится на берегу реки Вилюй в Верхневилюйском районе, в 700 км от Якутска, чтобы установить родовые и исторические связи с представителями хори-бурят. Предки якутских хоринцев, по мнению делегации, имеют общие корни, сообщает газета «Удинская новь».



- Природа в Бурятии совсем другая, отличается от Саха-Якутии, но когда мы ночевали в Хоринске, именно ночью почувствовали свободный дух, почти как у себя дома. Национальная одежда хоринцев Саха-Якутии, конечно, приспособлена к суровому климату и отличается от одежды хори-бурят. Но узоры, орнаменты, которыми украшены бурятские костюмы, имеют много совпадений с нашими. А деревянные скамейки со спинками (диванчики), которые мы увидели в Хоринской школе искусств - один к одному похожи на те, что делают у нас, - рассказал руководитель делегации Спиридон Борбуев.



Что в хоринской школе, что в Якутии, большое внимание уделяется краеведческой работе. Мария Бестинова и Евдокия Бабаранова более 10 лет занимались исследовательской работой по истории хоринцев, проживающих в Якутии. В этом году они вышли на заслуженный отдых после 40 лет работы в школе. И эта поездка стала своеобразным подарком им за преданность профессии и истории края.



- Мы долго искали деньги на эту поездку. В этом году выпускник нашей школы, а теперь начальник районного управления образования Спиридон Олегович Борбуев подарил нам эту поездку. В составе нашей делегации - учащиеся девятого класса Хоринской средней школы со своим классным руководителем, директор школы, учителя. Руководит делегацией Спиридон Олегович Борбуев, сам по национальности хоринец, - поделилась гостья из якутского села Хоро Мария Бестинова.

