Юбилей отпраздновала Цырен-Ханда Мункуева
25 ноября в Улан-Удэ свой 90-летний юбилей отметила участница трудового фронта Цырен-Ханда Пурбаевна Мункуева.
- Её трудовой путь – это свидетельство беззаветного служения своему народу, своей семье, стремление приносить пользу людям, творить добрые дела. Цырен-Ханда Пурбаевна прошла очень сложный путь. После Великой Отечественной войны помогала поднимать страну после военной разрухи, достойно воспитывая своих детей, а позже внуков и правнуков. Такой юбилей – очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст, - сообщает пресс-служба администрации Советского района Улан-Удэ.
В этот торжественный день с круглой датой юбиляра поздравили представители администрации Советского района. Цырен-Ханде Пурбаевне пожелали крепкого здоровья, внимания со стороны родных и близких, а также долгих лет жизни.
Жительницу Улан-Удэ поздравили с 90-летием
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Юбилей отпраздновала Цырен-Ханда Мункуева
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