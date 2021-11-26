Жительницу Улан-Удэ поздравили с 90-летием

Общество, Фото: пресс-служба администрации Советского района

Юбилей отпраздновала Цырен-Ханда Мункуева



25 ноября в Улан-Удэ свой 90-летний юбилей отметила участница трудового фронта Цырен-Ханда Пурбаевна Мункуева.



- Её трудовой путь – это свидетельство беззаветного служения своему народу, своей семье, стремление приносить пользу людям, творить добрые дела. Цырен-Ханда Пурбаевна прошла очень сложный путь. После Великой Отечественной войны помогала поднимать страну после военной разрухи, достойно воспитывая своих детей, а позже внуков и правнуков. Такой юбилей – очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст, - сообщает пресс-служба администрации Советского района Улан-Удэ.



В этот торжественный день с круглой датой юбиляра поздравили представители администрации Советского района. Цырен-Ханде Пурбаевне пожелали крепкого здоровья, внимания со стороны родных и близких, а также долгих лет жизни.

