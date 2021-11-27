Услугу можно получить на сайте управления по делам иностранных граждан и подданства
Монголия с 1 декабря начнёт принимать онлайн-заявления на все виды визовых разрешений. Такое решение приняло управление по делам иностранных граждан и подданства (УДИГП) в рамках работы над переводом государственных услуг в цифровую форму.
- Визовое разрешение – это документ, позволяющий дипломатическому представительству Монголии выдавать визы иностранным гражданам, и это одна из наиболее востребованных гражданами услуг. Сделав услугу доступной онлайн, граждане смогут подавать заявление на визу через веб-сайт УДИГП: immigration.gov.mn, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Стандартный срок оформления разрешения на визу составляет пять рабочих дней, а срочную визу можно получить в течение трёх дней.
Напомним, что для посещения Монголии гражданам России виза не требуется при условии, что целью визита является туризм, транзит, посещение друзей и родственников либо краткосрочная деловая поездка, а срок пребывания в стране не превышает 30 дней.
В Монголии онлайн-заявления на визы станут доступны с 1 декабря
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