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В Улан-Удэ школы и детские сады могут получить субсидии

В Улан-Удэ школы и детские сады могут получить субсидии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Добросовестные налогоплательщики помогут детям, уплатив местные налоги

В столице Бурятии проходит ежегодная акция «Твои налоги - твоя школа и детский сад»! Стартовав 1 октября, она завершится 30 ноября. Акция проводится по двум группам: школы и детские сады. По итогам акции учреждениям, набравшим наибольшее количество голосов, предоставляются субсидии на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы.

- Участник акции вправе отдать голос только в пользу одного учреждения каждой группы. Субсидия учреждениям предоставляется: за первое место – 180 тыс.руб., второе место – 130 тысяч, третье место - 90 тыс, рублей, четвертое место - 60 тысяч, пятое место - 40 тыс рублей, - сообщает комитет по образованию Улан-Удэ.

Участниками акции являются граждане, уплатившие местные налоги за 2020 год в установленный законодательством о налогах и сборах срок, не позднее 1 декабря 2021 года и не имеющие задолженности прошлых лет.

- Для участия необходимо проголосовать на официальном сайте органов местного самоуправления города Улан-Удэ в Интернете в пользу одного учреждения каждой группы, - отмечают в мэрии Улан-Удэ.
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