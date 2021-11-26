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Бурятский лучник выиграл гран-при Казахстана

Бурятский лучник выиграл гран-при Казахстана
Общество,  Фото:пресс-служба ЦСП РБ
Его соотечественница стала обладательницей бронзовой награды

В столице Казахстана Нурсултане с 15 по 22 ноября проходил международный турнир «Гран-при Казахстан» по стрельбе из лука. Соревнования были посвящены памяти заслуженного тренера Республики Казахстан Светланы Ли.

Спортсмены центра спортивной подготовки Бурятии завоевали три медали турнира. Баир Цыбекдоржиев стал победителем соревнований сразу в двух дисциплинах: в личном первенстве и в стрельбе смешанных команд, где он выступал с представительницей Казахстана.

Соелма Сыренова стала бронзовым призёром в личном первенстве. Об этом сообщает пресс-служба ЦСП РБ.
стрельба из лука Бурятия международный турнир спорт

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