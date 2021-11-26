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В Бурдраме на предпоказе спектакля «Бабушка» зрители плакали

В Бурдраме на предпоказе спектакля «Бабушка» зрители плакали
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Премьера нового спектакля растрогала зрительный зал

В Бурятском театре драмы имени Хоца Намсараева состоялся предпоказ нового спектакля «Эмгээ. Бабушка» (12+).

Постановка, созданная по сценарию ведущей артистки Бурдрамы Ольги Ранжиловой-Ломбоевой, вызвала в зрительном зале театра слёзы не только у женщин, но и у мужчин. Об этом признались многие известные персоны столицы Бурятии.

- Рядом сидела моя супруга и она начала плакать, за ней и я не выдержал. Она вспомнила свою Эжи (тообай), а я тебэе (на разных диалектах говорят по-разному). Бурдрам задел и вытащил из глубины моих воспоминаний пережитые годы с моей бабушкой, - написал в своём аккаунте в социальной сети предприниматель Алексей Гыргенов.

Спектакль «Эмгээ. Бабушка» стал гимном любви ко всем бабушкам. Артисты со сцены проникновенно рассказали о своих любимых старших родственницах. Они достигли своей цели, зал сопереживал, плакал, театральное искусство затронуло души зрителей, которые вытирали глаза и не отводили взгляд от сцены.

Этим спектаклем театр Бурятской драмы показал, что театр жив, и он нужен зрителю, чтобы пережить забытые чувства, вдохновиться и воодушевиться, чтобы жить и любить это мир.

- Как приятно слышать со сцены родной язык, - рассказала «Байкал Daily» жительница Агинска Цыпилма Цыдыпова.

Она осталась довольна тем, что попала на спектакль во время своего короткого визита в Бурятию.

Показ постановки «Бабушка» стартует сегодня, 26 ноября в театре Бурятской драмы.



спектакль Бурятский театр драмы

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