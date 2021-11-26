В Бурдраме на предпоказе спектакля «Бабушка» зрители плакали

Премьера нового спектакля растрогала зрительный зал



В Бурятском театре драмы имени Хоца Намсараева состоялся предпоказ нового спектакля «Эмгээ. Бабушка» (12+).



Постановка, созданная по сценарию ведущей артистки Бурдрамы Ольги Ранжиловой-Ломбоевой, вызвала в зрительном зале театра слёзы не только у женщин, но и у мужчин. Об этом признались многие известные персоны столицы Бурятии.



- Рядом сидела моя супруга и она начала плакать, за ней и я не выдержал. Она вспомнила свою Эжи (тообай), а я тебэе (на разных диалектах говорят по-разному). Бурдрам задел и вытащил из глубины моих воспоминаний пережитые годы с моей бабушкой, - написал в своём аккаунте в социальной сети предприниматель Алексей Гыргенов.



Спектакль «Эмгээ. Бабушка» стал гимном любви ко всем бабушкам. Артисты со сцены проникновенно рассказали о своих любимых старших родственницах. Они достигли своей цели, зал сопереживал, плакал, театральное искусство затронуло души зрителей, которые вытирали глаза и не отводили взгляд от сцены.



Этим спектаклем театр Бурятской драмы показал, что театр жив, и он нужен зрителю, чтобы пережить забытые чувства, вдохновиться и воодушевиться, чтобы жить и любить это мир.



- Как приятно слышать со сцены родной язык, - рассказала «Байкал Daily» жительница Агинска Цыпилма Цыдыпова.



Она осталась довольна тем, что попала на спектакль во время своего короткого визита в Бурятию.



Показ постановки «Бабушка» стартует сегодня, 26 ноября в театре Бурятской драмы.







