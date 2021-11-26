Также спортсмены региона успешно выступили на европейском первенстве юниоров
Спортсмены Иркутской области успешно выступили на чемпионате и первенстве Европы по пауэрлифтингу по классическому жиму и жиму, которые с 21 по 25 ноября проводились в Екатеринбурге. От региона в сборную команду России вошли три человека.
Мастер спорта России Константин Сауков стал чемпионом Европы по классическому жиму в весовой категории 66 кг с результатом 202,5 кг, что является новым рекордом России. Константин также стал абсолютным победителем по формуле IPF среди всех участников. Спортсмен тренируется у Валерия Володько.
На первенстве Европы среди юниоров 19-23 лет мастер спорта России Андрей Талько одержал победу в весе 83 кг в классическом жиме с результатом 206 кг, установив новый мировой юниорский рекорд. Кроме того, Андрей стал абсолютным победителем по формуле IPF среди всех участников в своей возрастной группе. Он тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта» у Константина Саукова.
Среди юниоров 19-23 лет мастер спорта международного класса Денис Олефир завоевал серебряную медаль первенства Европы в весовой категории 74 кг по жиму с результатом 245 кг. Спортсмен также занял второе место в абсолютном зачёте по формуле IPF среди всех участников в своей возрастной категории. Денис занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта» у Заслуженного тренера России Александра Деханова. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутский пауэрлифтер стал чемпионом Европы
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