Стрелки Бурятии завоевали медали первенства страны

Сборная республики выиграла индивидуальное «золото» и командное «серебро»



В Татарстане завершается лично-командное первенство России по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет.



Елена Б. из Бурятии, представляющая СШОР №2 (Улан-Удэ), завоевала «золото» соревнований в олимпийском упражнении «пневматический пистолет, 10 м» в индивидуальном зачёте.



В командном упражнении команда Бурятии по стрельбе из пневматического пистолета заняла второе место, уступив команде Московской области всего 1 балл. Третье место в этой дисциплине забрал город Москва. Команду нашей республики представили Елена Б., Мария О. и Арина Б. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

