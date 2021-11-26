 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 ноября

25 ноября

Популярное

Стрелки Бурятии завоевали медали первенства страны

Стрелки Бурятии завоевали медали первенства страны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сборная республики выиграла индивидуальное «золото» и командное «серебро»

В Татарстане завершается лично-командное первенство России по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет.

Елена Б. из Бурятии, представляющая СШОР №2 (Улан-Удэ), завоевала «золото» соревнований в олимпийском упражнении «пневматический пистолет, 10 м» в индивидуальном зачёте.

В командном упражнении команда Бурятии по стрельбе из пневматического пистолета заняла второе место, уступив команде Московской области всего 1 балл. Третье место в этой дисциплине забрал город Москва. Команду нашей республики представили Елена Б., Мария О. и Арина Б. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Бурятия пулевая стрельба спорт первенство России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительницу Улан-Удэ поздравили с 90-летием
Жительницу Улан-Удэ поздравили с 90-летием
Общество, 26.11.2021
Юбилей отпраздновала Цырен-Ханда Мункуева
Иркутский пауэрлифтер стал чемпионом Европы
Иркутский пауэрлифтер стал чемпионом Европы
Общество, 26.11.2021
Также спортсмены региона успешно выступили на европейском первенстве юниоров
В Улан-Удэ на три года перекрывают проезд по 3-й Транспортной
В Улан-Удэ на три года перекрывают проезд по 3-й Транспортной
Общество, 26.11.2021
Движение будет прекращено вечером в пятницу
В Бурятии проходит конкурс-ярмарка семейского сала
В Бурятии проходит конкурс-ярмарка семейского сала
Общество, 26.11.2021
В Тарбагатае жюри пробует на вкус деревенское сало. Самое вкусное станет победителем
В Улан-Удэ выбрали лучшие молодые семьи
В Улан-Удэ выбрали лучшие молодые семьи
Общество, 26.11.2021
В фестивале приняли участие 18 семей
В Улан-Удэ дядя добивается опеки над шестью осиротевшими племянниками
В Улан-Удэ дядя добивается опеки над шестью осиротевшими племянниками
Общество, 26.11.2021
Об истории семьи, где шесть детей остались сиротами после гибели родителей в ДТП, рассказали на федеральном телеканале  
Более чем на 80 улиц Улан-Удэ настанет «конец света»
Более чем на 80 улиц Улан-Удэ настанет «конец света»
Общество, 26.11.2021
Под отключение света попадают отдалённые микрорайоны, СНТ и предприятия города
Житель Бурятии, получивший почку брата, заметно преобразился
Житель Бурятии, получивший почку брата, заметно преобразился
Общество, 26.11.2021
Из больницы выписали второго пациента с трансплантированной почкой
В Иркутской области наградили женщин, которые помогли детям
В Иркутской области наградили женщин, которые помогли детям
Общество, 26.11.2021
Награждение состоялась в отделе полиции
В Улан-Удэ девятиэтажка стала «гетто»
В Улан-Удэ девятиэтажка стала «гетто»
Общество, 26.11.2021
Тонкая шутка управляющей компании или креативного жильца взбудоражила собственников квартир  
Каркас главной ёлки Улан-Удэ перевозили ночью
Каркас главной ёлки Улан-Удэ перевозили ночью
Общество, 26.11.2021
Крупный груз сопровождали сотрудники ГИБДД
В Улан-Удэ не подтвердили запуск рейсов в Бангкок
В Улан-Удэ не подтвердили запуск рейсов в Бангкок
Общество, 26.11.2021
Зато перед Новым годом появятся рейсы в Пхукет
В Улан-Удэ концерт популярного стендап-комика отменили во второй раз
В Улан-Удэ концерт популярного стендап-комика отменили во второй раз
Общество, 26.11.2021
Павел Дедищев намерен всё же выступить в Улан-Удэ с третьей попытки
В Улан-Удэ вновь заговорили о платной парковке на площади Советов
В Улан-Удэ вновь заговорили о платной парковке на площади Советов
Общество, 26.11.2021
Сейчас парковку на главной площади города на весь забивают чиновники
В Бурятии будут созданы школы креативных индустрий
В Бурятии будут созданы школы креативных индустрий
Общество, 26.11.2021
Республика среди 33 регионов, где будет развиваться новое направление в сфере культуры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^