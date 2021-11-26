Сборная республики выиграла индивидуальное «золото» и командное «серебро»
В Татарстане завершается лично-командное первенство России по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет.
Елена Б. из Бурятии, представляющая СШОР №2 (Улан-Удэ), завоевала «золото» соревнований в олимпийском упражнении «пневматический пистолет, 10 м» в индивидуальном зачёте.
В командном упражнении команда Бурятии по стрельбе из пневматического пистолета заняла второе место, уступив команде Московской области всего 1 балл. Третье место в этой дисциплине забрал город Москва. Команду нашей республики представили Елена Б., Мария О. и Арина Б. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Стрелки Бурятии завоевали медали первенства страны
Общество, Фото:
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